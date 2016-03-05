الرئيس المصري يعود للقاهرة بعد جولة ضمت ثلاث دول آسيوية

عاد إلى القاهرة، فجر اليوم السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قادما من سول عاصمة كوريا الجنوبية، بعد جولة آسيوية شملت كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية، استغرقت 8 أيام، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.

والتقى السيسي في كازاخستان بالرئيس نور سلطان نزار باييف، واتفقا على التعاون في المجال الزراعي وإقامة علاقات طويلة الأمد في مجال إمداد مصر بالحبوب، كما ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والزراعية والعلاجية والبنية التحتية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد نزار باييف أن بلاده تدعم مصر في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي طوكيو، ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام البرلمان الياباني، وهو أول رئيس عربي يتحدث أمام البرلمان الياباني، وعقد اجتماعا مع شينزو أبي رئيس وزراء اليابان، بحثا خلاله تعزيز العلاقات في مجالات التعليم والطاقة والبيئة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومحافظ طوكيو، للاستفادة من تجربة المدينة في حل أزمة تكدس المرور وتطوير البنية الأساسية.

وعقد السيسي لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال الياباني ورؤساء كبريات الشركات اليابانية، والتقى بأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وشهد مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الياباني لتطوير مطار برج العرب، وإنشاء محطة طاقة شمسية بالغردقة بقدرة 20 ميغاوات وتطوير 3 محطات كهرباء قائمة بمصر.

وفي سول، التقى الرئيس ببارك جون هيه رئيسة كوريا الجنوبية، وشهدا توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تنظم إتاحة القروض الكورية لمصر، وإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا في مصر، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الكورية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ومذكرة تفاهم بنك التصدير والاستيراد الكوري بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لإنشاء مشروعات في مجالات النقل والطاقة الجديدة وتطوير ميناء الإسكندرية.