نانسي عجرم تدعم السياحة المصرية بفيديو كليب وإعلان

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بتواجدها في مصر، وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبل ساعات من بدء حفلتها في القاهرة: "أنا عمري ما أتأخر عن مصر في أي حاجة، وتحت أمرها في أي وقت، مصر ليست بحاجة لدعم"، وأشارت إلى أنها تستعد لتصوير فيديو كليب، وإعلان تلفزيوني في مصر خلال الفترة المقبلة دعما للسياحة المصرية.

كما تحدثت نانسي عن مشاركتها في برنامج The Voice Kids.

يذكر أن المطربة اللبنانية نانسي عجرم تحيي الحفل الختامي لمهرجان "زيادة" للتسوق بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، مساء الجمعة.