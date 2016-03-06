بالمستندات.. تفاصيل قضية اعتداء ضابط على فنانة مصرية

كشف محامي الضابط الذي اتهمته الفنانة المصرية مريهان حسين بالاعتداء والتحرش بها ونعته لها بالعاهرة تفاصيل جديدة في القضية.

وقال في حديث مع "العربية.نت" إن الضابط وهو الملازم أول إيهاب بحر من قوة قسم الهرم لم يعتد على الفنانة لأنه لم يكن يعرفها أساسا.

وما حدث أن الضابط شاهد سيارة قادمة إلى كمين المنصورية بطريقة غريبة فاستوقفها، وطلب من قائدها وهي سيدة رخصة القيادة فرفضت، وقالت له ألا تعرفني؟ فرد بالنفي فألقت له ببطاقتها الشخصية على الأرض وانحنى الضابط لالتقاط البطاقة طالبا منها أن تتنظر بسيارتها جانبا لفحص البطاقة والرخصة، وأثناء قيادتها للسيارة بعيدا عن الكمين اصطدمت بالضابط وهو ملقى على الأرض لالتقاط البطاقة فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تعدي الفنانة عليه وعلى أفراد الكمين بالقول ووجهت لهم شتائم ومسبات بذيئة تم إثباتها بمحضر التحقيقات.

كما قالت لهم "هتوطوا بعد كده وتبوسوا جزمتي " يا " ...." ويا " ............." وهو مثبت أيضا بمحضر التحقيقات.

وأضاف محامي الضابط أن الفنانة اتهمت الضابط بالتحرش بها في قسم الشرطة أثناء احتجازها ووصفها بالعاهرة وهو ما لم يحدث بشهادة الشهود وهن سجينات الحجز حيث استمعت نيابة الهرم إلى أقوال 4 منهن، للوقوف على حقيقة الاتهامات التي ادعت فيها الفنانة بتعرضها لهتك عرض والتحرش في مناطق حساسة بجسدها وأكدن في التحقيقات عدم صحة ذلك كما نفين تعرض الفنانة لمضايقات أو دخول أحد عليها من الضباط للحجز.

وأضاف أن التقرير الطبي الذي قدمته الفنانة تم تزويره حيث أكد التقرير الأصلي تعرض الفنانة لسجحات وكدمات ولم يذكر أنه هناك كدمات وسجحات بالعضو التناسلي إلا في التقرير الثاني وهو الذي تم الطعن عليه، مشيرا إلى أنه تقدم بدعوى قضائية ضد الطبيب الذي كتب التقرير وهو طبيب استقبال بمستشفى الهرم.

وقال المحامي إن الفنانة مثبت ضدها بشهادة الشهود عدة تهم وهي التعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته مقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي بالضرب والسب، وتعاطي مواد مخدرة، والقيادة تحت تأثير مواد مسكرة.

يذكر أن وزارة الداخلية طلبت من الضابط عدم الحديث عن القضية في وسائل الإعلام وقررت تكليف مفتش من الوزارة للتحقيق في الواقعة.