مصر.. هذه حقيقة إطلاق شرطي النار على طفلة

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية بمدينة عامر بدائرة قسم بولاق الدكرور، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين مواطنين أحدهما مسجل خطر.

وأضاف المسؤول أنه على إثر ذلك تدخل مندوب شرطة من قوة القسم فتعدى عليه الأول بالضرب، وأحدث إصابته بكدمة بالأنف والجبهة والساق اليسرى، وحال قيام مندوب الشرطة بضبط الأول لحيازته سلاحا ناريا، لاذ بالفرار، مما دفع مندوب الشرطة لإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لاستيقافه، إلا أنه لم يمتثل فقام بإطلاق عيار ناري آخر أصاب بطريق الخطأ طفلة في سن 12 مقيمة محل البلاغ والتي تصادف تواجدها بمحل الواقعة.

وأكد أنه تم نقلها إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، وقد تمكن مندوب الشرطة من ضبط سلاح ناري، وتقدم للشهادة عدد من شهود الواقعة من قاطني المنطقة وأيدوا ما جاء بالفحص.

تم إسعاف مندوب الشرطة والتحفظ عليه والسلاح المستخدم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري تكثيف الجهود لإلقاء القبض على المتهم الهارب.