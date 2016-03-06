داعش يتبنى تفجيراً ضد الشرطة في القاهرة

تبنى الفرع المصري لتنظيم داعش الأحد هجوماً بعبوة ناسفة، استهدف تمركزاً للشرطة قرب مركز ثقافي عماني في القاهرة، وأسفر عن تدمير عدة سيارات من دون سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر في الشرطة أن انفجارا محدودا وقع ليل الجمعة السبت لعبوة ناسفة وضعت تحت سيارة قرب مبنى تابع للملحقية الثقافية العمانية في حي المهندسين في غرب القاهرة. وأوضحت أن الانفجار ألحق أضرارا بخمس سيارات إلا أنه لم يسبب إصابات.

وتبنى داعش التفجير في بيان نشر على حسابات على تويتر. وقال إن "جنود الخلافة قاموا بتفجير عبوة ناسفة كبيرة الحجم بعدد من عناصر الأمن المرتدين أمام القنصلية العمانية في حي المهندسين، ما أدى لسقوط العديد منهم بين هالك وجريح".

يذكر أن قوات الأمن المصرية تخوض حرباً شرسة ضد داعش، قتل فيها مئات الجنود والشرطيين خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما في شبه جزيرة سيناء. وفي 29 يوليو الفائت، قتل مسلحون مجهولون بالرصاص شرطيا يحرس سفارة النيجر في القاهرة.

ومنذ 23 يوليو 2013، قتل مئات الجنود والشرطيين في هجمات مسلحة عبر البلاد وخاصة في سيناء معقل الفرع المصري للتنظيم.

وتتركز هجمات هذا التنظيم المتطرف في سيناء، لكنها تمتد كثيراً إلى قلب القاهرة من بينها هجوم استهدف القنصلية الإيطالية في العاصمة وخطف وذبح المهندس الكرواتي توميسلاف سالوبيك في أغسطس الفائت.

وكان هذا التنظيم تبنى أيضا مسؤولية تفجير طائرة روسية كانت تقل سياحاً روسا بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى سقوطها في سيناء في 31 من أكتوبر الماضي ومقتل 224 شخصا.