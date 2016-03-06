محكمة مصرية تؤيد إخلاء شقيق زعيم القاعدة

أيدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قرار إخلاء سبيل محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه بتأسيس وتزعم جماعة إرهابية تحت مسمى "الطائفة المنصورة".

وأمرت المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة الشرق الأوسط، بإلزام الظواهري عدم مغادرة مسكنه وتعديل التدبير الاحترازي حياله في هذا الشأن، بقيامه بتسليم نفسه في دائرة قسم الشرطة التابع له خلال الفترة من 8 مساء إلى 6 صباحاً، وفي حال إخلاله بهذا القرار يعرض الأمر على المحكمة للنظر فيما يعد مناسبا في هذا الشأن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قد قررت في شهر فبراير الماضي، إخلاء سبيل "الظواهري" مع اتخاذ التدابير اللازمة بعدم مبارحة المتهم لمحل سكنه، إلا بإذن مسبق من الشرطة، غير أن النيابة العامة طعنت على قرار المحكمة مطالبة بإلغائه واستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، لكن المحكمة رفضت الطعن مؤيدة إخلاء سبيل المتهم.