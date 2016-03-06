مصر.. القبض على المتهمين باغتيال النائب العام السابق

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط 6 أشخاص من منفذي حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وقرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حبس المنفذين الستة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما ينتظر أن تعلن وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي عن تفاصيل ضبط المتهمين الستة، وهم من عناصر الإخوان.

وكان النائب العام السابق هشام بركات قد تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته عقب تحركها أمام منزله بمنطقة النزهة بمصر الجديدة.

وتوفي النائب العام الراحل عقب الحادث بساعات إثر إصابته بتهتك في الرئة والكبد ونزيف داخلي حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.