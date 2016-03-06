مقتل جنديين و5 إرهابيين بمواجهات في سيناء

قُتل جنديان وأصيب ثالث من القوة الأمنية بشمال سيناء في انفجار عبوة ناسفة في منطقة جنوب الشيخ زويد، وأعلنت مصادر طبية بشمال سيناء، أنه تم نقل الجنديين القتيلين والمصاب الآخر إلى مستشفى العريش، موضحة أنه أثناء توجه سيارة الإسعاف لنقل المصابين تم إطلاق نار على سيارة الإسعاف.

من ناحية أخرى، أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري أنه أثناء قيام عناصر من الجيش الثاني الميداني بتنفيذ كمين غير مدرب بمنطقة السبخة بالشيخ زويد، أطلق عدد من العناصر الإرهابية النيران باتجاه القوات، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على 5 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية 4 خزنة و94 طلقة وجهاز لاسلكي، وتم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.