"غضب" في العريش بعد مقتل سائق إسعاف

سادت حالة من الحزن والغضب بين العاملين في مرفق إسعاف العريش في سيناء، بعد أن لقي سائق سيارة إسعاف حتفه، متأثراً بإصابته إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، أثناء نقله إحدى الحاﻻت الحرجة لعدد من الجنود المصابين من مدينة الشيخ زويد.

وتجمع العاملون والمسعفون أمام بوابة مستشفى العريش في انتظار انتهاء الإجراءات لتشييع جنازة السائق رضا الشحات، ونقله إلى محافظة الشرقية، بحسب ما أفادت مراسلة العربية.

والسائق رضا الشحات، من محافظة الشرقية قتل بطلق ناري أثناء توجهه بسيارة الإسعاف إلى منطقة شهدت تفجير عبوة ناسفة في قوة أمنية مترجلة بمنطقة الشدايدة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة ثالث.