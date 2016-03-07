مصر ترشح أبو الغيط لمنصب الأمين العام للجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية أنها تلقت مذكرة رسمية، الاثنين، من مصر بترشيح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لتعيينه في منصب الأمين العام للجامعة العربية للسنوات الخمس المقبلة خلفا للأمين العام الحالي الدكتور نبيل العربي، الذي أعلن رغبته في عدم التجديد لولايته التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء بالجامعة بشأن المرشح المصري.

وأضاف بن حلي أن أبو الغيط هو المرشح المصري الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات.