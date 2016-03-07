برلمان مصر يلغي تخصيص مكافآت شهرية للنواب

قرر مجلس النواب المصري، الاثنين، إلغاء المادة 430 من مشروع قانون اللائحة الداخلية والمنظمة للمكافأة الشهرية لأعضاء المجلس، بناء على اقتراح الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.

وقرر رئيس المجلس غلق باب النقاش في المادة وحذفها من اللائحة نهائيا.

وتقول المادة إنه مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بـ15 ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7% سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وفي جميع الأحوال تكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ونصت المادة 105 من الدستور على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعى التالي للفصل الذي تقرر فيه.

من جانبه، قال فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية لـ"العربية.نت" إن موافقة مجلس النواب خلال جلسة اليوم على إلغاء المادة وحذفها تأتي للتأكيد على وطنية نواب البرلمان وتفضيل المصلحة العامة للوطن على مصلحتهم الخاصة، وردا على الشائعات التي طالتهم بأنهم يطالبون ببدلات وحوافز شهرية ومكافآت وبدلات حضور وخلافه.