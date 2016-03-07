ماهي تهمة فقد الثقة والاعتبار التي تهدد عضوية نواب مصر؟

عندما أسقط البرلمان المصري عضوية النائب والإعلامي توفيق عكاشة كانت التهمة الموجهة له من البرلمان وفقا لنص المادة 110 من الدستور هي فقد الثقة والاعتبار وليس بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي.

واليوم الاثنين تقدم النائب علاء عبد المنعم بطلب عاجل لإسقاط عضوية زميله النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبنفس التهمة، وهي فقد الثقة والاعتبار وهو ما يعني أن التهمة تهدد عضوية أي نائب وقد تطيح به من البرلمان.

لذا ما هي تهمة فقد الثقة والاعتبار وما أركانها ولماذا تهدد بإسقاط عضوية النواب؟

د. أحمد مهران أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية يؤكد لـ"العربية.نت" أن التهمة تعني إخلال العضو الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها طبقا للمادة 110 من الدستور وهما الثقة والاعتبار كأن يأتي بتصرفات وسلوكيات معيبة تسيء لسمعته وسمعة البرلمان وتنال من هيبته وفقدانه لأهم شروط وواجبات العضوية.

وقال إن من تلك الممارسات والجرائم التي تؤدي لفقد الثقة والاعتبار مثلا اتهام العضو بحكم قضائي بترويج المخدرات أو ارتكابه جريمة ماسة بالشرف والأمانة واستغلال النفوذ والسرقة والاختلاس ولابد من صدور حكم قضائي بذلك لأن الحكم هو عنوان الحقيقة، وفي حالة توفيق عكاشة لا توجد أي تهمة موجهة له، ولم يفقد النائب شرطي الثقة والاعتبار ولكن تم شطب عضويته لأسباب أخرى انتقامية وشخصية وهو ما يهدد نوابا آخرين منهم على سبيل المثال مرتضى منصور ومصطفى بكري وكمال أحمد، مضيفا أن خلافات هؤلاء النواب مع ائتلاف دعم مصر قد تهدد وجودهم في البرلمان .

وأضاف أنه تقدم بدعوى قضائية لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين لحل ائتلاف دعم مصر لعدم دستوريته وتم تحديد جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم.

وأكد مهران أن الائتلاف كيان غير قانوني يؤثر بالسلب على أداء البرلمان مطالبا في دعواه أمام المحكمة بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم الاعتراف بهذا الكيان أو التعامل معه وحظر أنشطته داخل المجلس ومصادرة أمواله ومنعه من السيطرة على أعمال البرلمان والتأثير عليها بالسلب.

وقال مهران إن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه وبات يفرض رسوما للعضوية على خطى جماعة الإخوان، ووضع التنظيم لائحة داخلية فوق لائحة مجلس النواب، وانتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون مشيرا إلى أن هذا الاسم يعني أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة.

وأضاف أن وجود هذا الائتلاف كان من الأسباب الرئيسية لاستقالة كل من كمال أحمد وسري صيام من قبل، وربما قد يكون سببا في استقالة آخرين أو طردهم من البرلمان.