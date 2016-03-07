هل يسقط برلمان مصر عضوية مرتضى منصور؟

تقدم النائب في البرلمان المصري، علاء عبدالمنعم، بطلب عاجل لمجلس النواب، الاثنين، لإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد أيام من إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.

وقال عبدالمنعم في طلبه إن مرتضى منصور يتعمد إهانة الجميع وسبهم بأقذع الألفاظ، سواء في وسائل الإعلام أو في المواقع المختلفة، ومثبت ذلك بالفيديوهات، كما يتعامل مع الجميع بلغة سوقية هابطة، واتخذ من التهديد للجميع أسلوبا ومنهجا للإرهاب والتخويف والتلويح بأن لديه سيديهات وملفات لكل مواطن تتضمن فضائحه، وخاض بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات حتى مع زملائه نواب البرلمان.

وأضاف أن مرتضى منصور يستغل صفته البرلمانية وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، وبلغ به الكبر أن قال "إن لكل مواطن ملفا عندي، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي كما تشاجر مع زميلته النائبة في المجلس هالة أبو السعد وهددها علنا أمام الجميع بالمجلس".

وطالب عبدالمنعم باتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية مرتضى منصور لفقده الثقة والاعتبار، ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها طبقاً للمادة 110 من الدستور.

"العربية.نت" اتصلت بمرتضى منصور للتعقيب فقال "لا تعليق".

وكان البرلمان المصري أسقط الأربعاء، عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس.