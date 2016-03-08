فتح باب الترشح على مقعد توفيق عكاشة بالدقهلية

تقدم عدد كبير من المرشحين اليوم الثلاثاء بأوراق ترشيحهم للفوز بمقعد دائرة نبروه وطلخا وهي دائرة النائب السابق توفيق عكاشة الذي أسقطت عضويته في البرلمان بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي.

وتقدم اليوم الثلاثاء 19 مرشحا يمثلون أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن إضافة لعدد من المستقلين بأوراق ترشيحهم وذلك بعد 3 أيام من قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب تقديم طلبات الترشح على مقعد الدائرة الخالي والذي ستجرى الانتخابات عليه يومي 15 و16 أبريل المقبل للمصريين في الخارج ، ويومي 16 و17 أبريل للمصريين في الداخل.

من ناحية أخرى يبحث اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الطلب الذي تقدم به عكاشة امس الاثنين بشأن تسوية معاشه وإحالته للتقاعد من عمله في ماسبيرو حيث يعمل مقدما للأخبار، يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه عكاشة الإقامة والاعتكاف في مزرعة للخيول يمتلكها في محافظة الشرقية رافضا الحديث لوسائل الإعلام أو استقبال أي أحد فيما يقوم مكتبه في بلدته ومسقط رأسه بالدقهلية باستقبال أهالي دائرته وتلقي طلباتهم.

مصدر مقرب من عكاشة قال لـ"العربية نت" " إن الإعلامي المصري ينتظر حكم القضاء بإعادته للبرلمان مرة أخرى وكذلك إعادة بث قناته "الفراعين" التي قررت السلطات المصرية وقف بثها لمدة عام وأنه لن يتحدث أو يظهر مجددا لوسائل الإعلام إلا بعد أن ينصفه القضاء مضيفا أنه واثق من نزاهة القضاء المصري.

