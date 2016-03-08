محافظ جنوب سيناء: جامعة باسم "الملك سلمان" خلال 3 سنوات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات صحفية، أن جامعة الملك سلمان، سوف يتم إنشاؤها بمدينة طور سيناء بتكلفة تقدر بمليار و110 ملايين جنيه وذلك في غضون الـ 3 سنوات القادمة، من خلال قرض من الصندوق السعودي للتنمية، بفائدة 2.5 % فقط.

وأضاف المحافظ أن مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها من مؤسسات التمويل العربية تبلغ تكلفتها 9 مليارات جنيه وهي عبارة عن مشروعات زراعية وصناعية سيطلق عليها تجمعات الملك سلمان عبد العزيز التنموية المتكاملة.

وتهدف إلى تحويل المناطق البدوية الى تجمعات زراعية وصناعية منتجة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لمدن وادي النيل، من خلال طرح 10 افدنة لكل شاب حيث يحصل عليها الشباب بمقدم مادي بسيط بفائدة بسيطة تصل الى 2% فقط.

وأكد اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة لـ"العربية نت" أن جامعة الملك سلمان تُعد خطوة أولى للتنمية الشاملة للمجتمع بجنوب سيناء، و أضاف عيسى أنه بالفعل تم تخصيص الأرض وشرعت الشركات المنفذة في التنفيذ ليتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات فقط، ونوه أن الجامعة منفصلة ولا تتبع جامعة السويس، وتشمل كليات ذات طبيعة خاصة تخدم أهالي محافظات سيناء.