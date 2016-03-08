مقتل مجند في انفجار بمدرعة شرطة في سيناء

قتل مجند، اليوم الثلاثاء، في انفجار أصاب مدرعة شرطة في محافظة شمال سيناء المصرية التي ينشط بها متطرفون بايعوا تنظيم "داعش"، وفق مصادر أمنية.

وقال مصدر إن عبوة ناسفة انفجرت في المدرعة التي كانت ضمن قوة أمنية تتعقب مقاتلي جماعة "ولاية سيناء" في منطقة المهدية جنوبي مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة.

وأعلنت "ولاية سيناء" البيعة لـ"داعش" عام 2014 وغيرت اسمها السابق (أنصار بيت المقدس).

كذلك قتل اثنان من أفراد الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون، أمس الاثنين، في انفجار أصاب مدرعة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء. وتبنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويوم الأحد، قتل ستة من قوات الأمن ومسعف في هجومين بالشيخ زويد، المدينة الثالثة التي ينشط فيها الإرهابيون شمال سيناء. وقال الجيش إنه قتل خمسة متطرفين في عملية أمنية هناك.