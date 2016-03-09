الملك سلمان يستقبل قادة الدول المشاركة في "رعد الشمال"

انطلقت صباح الخميس المناورات الختامية لرعد الشمال في حفر الباطن شمال السعودية بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وزعماء ومسؤولين من الدول العشرين المشاركة في المناورات.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن مساء الأربعاء، الرؤساء والمسؤولين الذين قدموا لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة في التمرين.

وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين كلا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس السنغالي ماكي صال، ورئيس التشاد الفريق الركن الطيار إدريس ديبي انتو، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس جمهورية القمر المتحدة الدكتور إكليل ظنين، ونواز شريف رئيس وزراء باكستان، ورئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والأراضي وزير الشؤون الإسلامية والحج في جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، والأمير فيصل بن الحسين، وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وقائد القوات المسلحة الماليزي ذو الكلفي محمد زين، ووزير الدفاع والأمن الوطني المالديفي آدم شريف.

كما كان في استقبالهم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أقام الملك سلمان بن عبدالعزيز مأدبة عشاء تكريماً للمسؤولين الذين وصلوا للمملكة لحضور المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" والعرض العسكري للقوات المشاركة في التمرين.

وقالت مصادر مصرية إن السيسي سيشهد العرض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من قادة الدول، منهم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين وملك البحرين الشيخ حمد بن خليفة والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والرئيس السوداني عمر البشير وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وعدد من الرؤساء ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان وكبار المسؤولين بعدد من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية.

وأضافت أنه من المقرر أن يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري لبحث تعزيز التعاون الثنائي، ومناقشة قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج واليمن وجهود مكافحة الإرهاب.