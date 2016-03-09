برلمانيان مصريان يكشفان لـ"العربية.نت" سبب رفع حصانتهما

قرر البرلمان المصري رفع الحصانة البرلمانية عن كل من النائب خالد عبدالعزيز شعبان وهيثم الحريري، لأسباب تتعلق بقضايا لهما أمام المحاكم المصرية.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان لـ"العربية.نت" إنه هو الذي تقدم للمجلس بطلب لرفع الحصانة عنه لمحاكمته في قضية سلاح خاص بوالده الراحل محمد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة حدائق القبة شرق القاهرة، وأنه حصل على البراءة في القضية اليوم الأربعاء وسيقدم الحكم بعد ذلك للبرلمان.

وأضاف أنه صدر حكم ضده بالحبس ثلاثة أشهر، لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص فى القضية رقم 19049 بتاريخ 1 أبريل 2015 الماضي قبل دخوله للبرلمان، وتقدم بطعن ضد الحكم ولكن بعد فوزه بالانتخابات ودخوله المجلس كان لابد أن يتقدم بطلب لرفع الحصانة حتى يستمر في إجراءات التقاضي ويحصل على البراءة.

على الجانب الآخر، قال النائب هيثم أبو العز الحريري الذي رفع المجلس حصانته لـ"العربية.نت" إنه هو من بادر أيضاً بطلب لرفع الحصانه، للمثول أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده مع 7 آخرين متهمين بالتعدي على شباب حملة تمرد بالإسكندرية، في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال إنه تم الزج باسمه في هذه القضية زوراً وبهتاناً رغم صداقته لشباب حملة "تمرد"، مشيراً إلى أن الإخوان هم من زجوا باسمه.

وأكد أنه كان يساعد شباب حملة "تمرد" في الحصول على التوقيعات المطلوبة لعزل الرئيس محمد مرسي، ولذلك فهو واثق من براءته ورأى أنه من الأفضل أن يتنازل عن الحصانة البرلمانية لحين حصوله على البراءة.