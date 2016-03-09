رئيس الأركان المصري إلى السعودية لحضور "رعد الشمال"

غادر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "رعد الشمال"، والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والجوية والمراقبين من القوات المسلحة المصرية والسعودية، بالإضافة إلى أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، وذلك في إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة .

وتأتي أهمية التدريب باعتباره نموذجاً للتنسيق والتعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة للدول المشاركة لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، وبناء أمن دفاعي عربي مشترك يدعم ركائز الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح القومية والعربية المشتركة .

وقد أعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً البيان الختامي لمناورات "رعد الشمال"، التي تم تنفيذها في منطقة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية، وشاركت فيها مصر إلى جانب عدة دول عربية وإسلامية.