مصر تنجح في إخراج 10 من رعاياها بسوريا

نجحت السلطات المصرية في إخراج 10 من رعاياها كانوا موجودين بسوريا وفي مدن تشهد عمليات قتالية واسعة.

وقالت الخارجية المصرية إن محمد ثروت سليم، القائم بالأعمال المصري في دمشق، والبعثة المصرية في دمشق قاما بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بإنهاء إجراءات وترحيل 7 مواطنين مصريين مع عائلاتهم مساء أمس، مضيفا أنهم طلبوا مساعدة البعثة لتسفيرهم بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا حالياً.

وأشار إلى أن أماكن تواجد المواطنين المصريين الذين تم ترحيلهم كانت من المناطق الصعبة في سوريا وهي ريف دمشق، واللاذقية، وحماة، وهناك عائلة من الذين تم ترحيلهم من "المعضمية" بريف دمشق التي تشهد ظروفاً إنسانية، وأمنية غاية في الصعوبة.

يذكر أن المجموعة التي تم إخراجها هي الثانية التي تقوم البعثة الدبلوماسية المصرية بتسفيرها خلال العام الجاري، حيث سبقها مجموعة أولى من 14 مواطناً مصرياً مع عائلاتهم يوم9 فبراير الماضي.