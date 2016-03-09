مقتل أحد الهاربين من إعدامات كرداسة بمواجهة مع الشرطة

لقي أحد العناصر الإرهابية الهاربة من أحكام الإعدام في مذبحة كرداسة مصرعه بمواجهة مع الشرطة.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إن المعلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وقطاع مصلحة الأمن العام أكدت قيام المدعو عماد . ح . م – سن 35 "مقاول"، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة والسابق اتهامه في 19 قضية آخرها القضية رقم 12749/2013 "إضرم النيران بمركز شرطة كرداسة وقتل ضباط وأفراد المركز" والهارب من القضايا الخاصة بإضرام النيران بمركز شرطة كرداسة وقتل ضباط وأفراد المركز ومحكوم عليه بالإعدام فيها ومطلوب ضبطه في قضيتين أخريين بلطجة وفرض سيطرة بالتردد على منطقة حدائق الأهرام.

وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإعداد عدة أكمنة تمكنت إحداها من رصده حال استقلاله السيارة رقم ى ب ج 735 بشارع 3 البوابة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وحال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما دعاها إلى مبادلته، وأسفر ذلك عن مصرعه وضبط السلاح المستخدم.