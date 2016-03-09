مقتل شرطيين وإصابة 7 في انفجار لغم مضاد للدبابات بسيناء

قُتِل 2 من أفراد الشرطة المصرية، أمس الثلاثاء، وأصيب سبعة آخرون في انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات الحروب السابقة بمنطقة الحسنة في وسط سيناء، حيث كانت قوة أمنية تتعقب مقاتلي جماعة "أنصار بيت المقدس" (التي تحول اسمها إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعتها "داعش").

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قتل مجند في انفجار أصاب مدرعة شرطة في محافظة شمال سيناء كانت ضمن قوة أمنية تتعقب مقاتلي جماعة "ولاية سيناء" في منطقة المهدية جنوبي مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة.

كما قتل اثنان من أفراد الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون، الاثنين، في انفجار أصاب مدرعة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء. وأعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عن الهجوم.

ويوم الأحد، قتل ستة من قوات الأمن ومسعف في هجومين بالشيخ زويد، المدينة الثالثة التي ينشط فيها الإرهابيون في شمال سيناء.