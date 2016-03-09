"العربية.نت" تبحث.. لماذا وأين اختفي توفيق عكاشة؟

عقب إسقاط عضويته البرلمانية بسبب لقائه سفير إسرائيل اختفى النائب والإعلامي المصري توفيق عكاشة عن الأنظار، وتوجه لمزرعة خيول يمتلكها للاعتكاف فيها والابتعاد عن الأضواء، كما أصدر مكتبه الإعلامي بياناً أكد فيه رفضه الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو مقابلة الصحافيين والسياسيين.

العاملون في قناة "الفراعين" التي يمتلكها عكاشة ورغم قراره بإغلاقها وتسريحهم رفضوا الحديث أيضاً لوسائل الإعلام بتعليمات منه، خاصة أنهم مرتبطون به إنسانياً ومعنوياً بعيداً عن العمل، مؤكدين لـ"العربية.نت" أنهم واثقون من عودة القناة وبحكم قضائي، كما أكدوا أنهم لن يتحدثوا لوسائل الإعلام عن أزمتهم حرصاً على مصلحة القناة ومصلحة مالكها.

البرلماني إلهامي عجينة، نائب دائرة بلقاس بالدقهلية والصديق المقرب لتوفيق عكاشة قال لـ"العربية.نت" إن عكاشة يقيم الآن بمزرعة للخيول يمتلكها ويرفض لقاء أي أحد، رغبة منه في التخلص من الضغوط العصبية والنفسية التي لازمته خلال الفترة الأخيرة وما صاحبها من هجوم عليه من الجميع سواء وسائل الإعلام أو السياسيين أو زملائه في البرلمان.

عجينة قال إن عكاشة يتمتع بصحة جيدة حالياً ولا صحة لما تردد من إصابته بوعكة طارئة يرقد على إثرها في العناية المركزة، مضيفاً أن عكاشة لن يعود للبرلمان الحالي لأن المجلس أسقط عضويته ولن يحق له العودة إلا في الدورة الجديدة بعد 5 سنوات كاملة، وهذا هو السبب وراء عدم ترشحه من جديد في الانتخابات الحالية على مقعده بالدائرة، والذي تم فتح باب الترشيح عليها أمس الثلاثاء.

وأضاف أن عكاشة أخطأ ولهذا لابد أن يبتعد ولو قليلاً حتى ينسى الجميع ما فعله، فقد تفاوض على معاهدة سلام جديدة مع سفير إسرائيل دون إذن من البرلمان الذي يمثله أو الدولة التي يتحدث نيابة عنها. وأضاف أن عكاشة تحدث مع السفير ودخل معه في مفاوضات حول "سد النهضة" وبناء 10 مدارس وتعاون اقتصادي، وهذا ليس من حقه، فقد كان يعتقد أن دوره في ثورة 30 يونيو سيجعل الدولة تكرمه وتمنحه منصباً مهماً كرئيس البرلمان مثلاً، أو تدعه يفعل ما يشاء ثقة في قدراته وتصرفاته ولكن خانه الذكاء هنا.

وأضاف أن عكاشة هاجم الجميع وخسرهم، فقد هاجم عبد الناصر فخسر الناصريين وهاجم السيسي فخسر الكتلة الصلبة التي كانت تؤيده وتستجيب له للحشد وعمل المليونيات قبل 30 يونيو، كما هاجم الإعلاميين والصحافيين، ودول الخليج المساندة لمصر، فلم يترك أحد إلا وهاجمه وهو ما أدى لغضب الجميع منه.

وقال عجينة: "لقد قابلت عكاشة صباح يوم الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على إسقاط عضويته واتفقت معه على تقديم الاعتذار للبرلمان ولرئيسه حيث هاجم رئيس البرلمان من قبل وقال له نصاً "أنت جيت هنا بالخطأ".. ووافقني عكاشة على تقديم الاعتذار وتوسطت له، ولكن لم يتم السماح له بالدخول وتقديم اعتذاره، فقد سبق السيف العزل وقرر البرلمان قبل الجلسة بيومين منعه من حضور عدة جلسات وطبق القرار عليه ولم يسمح له بالدخول".

وعن آخر اتصال بينه وبين عكاشة، قال عجينة إن آخر اتصال كان في ذلك اليوم وبعدها أغلق عكاشة جميع هواتفه وذهب لمزرعته ورفض استقبال أي أحد فيها، مضيفاً أنه يحاول الابتعاد، فالأزمة كانت كبيرة ولم يتخيل أن تتطور تداعياتها لتصل إلى تلك النهاية المؤسفة.