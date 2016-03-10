البرلمان الأوروبي يطالب بوقف المساعدات لمصر

دان البرلمان الأوروبي بشدة ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، والذي عثر عليه مقتولا على جانب أحد الطرق في 3 فبراير الماضي، مطالبا بوقف المساعدات لمصر.

وقال البرلمان في قرار عاجل له، اليوم الخميس، عقب جلسته الطارئة في مقره بستراسبورغ، إن جثة ريجيني وضحت عليها علامات الضرب الشديد و"العنف غير المقبول"، وأن نتائج الفحص الطبي والتشريحي للجثة، والتي أجريت بواسطة السلطات المصرية والإيطالية لم يتم إعلانها بعد.

وأشار إلى أن قضية ريجيني، الشاب الذي كان يجري بحثه في مصر حول تطور اتحادات التجارة المستقلة في الفترة ما بعد مبارك، وكانت لديه اتصالات مع معارضي الحكومة "ليست حادثة منعزلة، ولكنها حدثت في سياق من التعذيب والقتل والإخفاء القسري في مصر في السنوات الأخيرة"، مطالبا السلطات المصرية بأن تمد نظراءها الإيطاليين بكل الوثائق والمعلومات الضرورية، وذلك من أجل التوصل إلى تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه، وأن تبذل مصر كل جهد لضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والمحاكمة في أسرع وقت.

إلغاء قانون التظاهر

كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، داعيا إياها إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل، ووقف حظر السفر المقرر على بعض النشطاء الحقوقيين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات.

وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل، وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصر، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.