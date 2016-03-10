مصر: "رعد الشمال" أضخم مناورات بالشرق الأوسط

أعلنت الرئاسة المصرية أن مناورات رعد الشمال 2016 والتي أقيمت بمدينة الملك خالد العسكرية في منطقة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية، تهدف لرفع جاهزية القوات المشاركة والتعرف على مسارح عمليات جديدة وتعد الأضخم في الشرق الأوسط.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد التدريب الختامي الذي يشارك فيه 300 ألف عسكري من 14 دولة عربية و6 دول إسلامية مضيفا أن مناورات رعد الشمال التي عقدت خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 10 مارس 2016 تعد الأضخم في تاريخ منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الدول المشاركة فيها والتي بلغ عددها 20 دولة عربية وإسلامية من قارتي إفريقيا وآسيا، فضلاً عن تنوع القوات التي شاركت فيها والتي ضمت المدفعية والمدرعات والمشاة والقوات الجوية ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية.

وقال إن مناورات رعد الشمال تهدف إلى رفع الجاهزية العسكرية لقوات الدول المشاركة وقياس قدرتها على إدارة العمليات العسكرية والتخطيط والتنفيذ والدقة في الأداء، كما تتيح الفرصة للتعرف على مسارح عمليات استراتيجية جديدة وترفع درجة التنسيق العسكري بين القوات المشاركة لتنفيذ المهام المشتركة.