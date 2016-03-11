محققون إيطاليون يصلون مصر الاثنين لبحث قضية "ريجيني"

قالت إذاعة راديو 24 الإيطالية على موقعها الإلكترونى إن المدعين الإيطاليين الذين يحققون فى قتل وتعذيب الطالب الإيطالى جوليو ريجيني في القاهرة سيصلون الاثنين المقبل للقاء محققين مصريين.

وقالت الإذاعة إن دعوة البرلمان الأوروبى لمصر بالتعاون جيدا وتسليم جميع الوثائق اللازمة فى قضية مقتل ريجيني في القاهرة جاء بصدى جيد، ودفع مصر إلى تغيير استراتيجيتها وتقوم بخطوات تجاه التعاون الكامل مع إيطاليا للوصول للجناة الحقيقيين.

وكانت إيطاليا قد أرسلت إلى مصر فريقا من 7 محققين، لكنهم بعد شهر لم يحصلوا على جميع الأدلة التي يقولون إنهم بحاجة إليها لإجراء التحقيق بشكل ملائم.