لماذا رشحت مصر أبو الغيط لخلافة العربي في الجامعة؟

لماذا اختارت مصر أحمد أبو الغيط وزير خارجيتها السابق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لخلافة نبيل العربي في منصب أمين عام الجامعة العربية؟ ولماذا بارك وزراء الخارجية العرب هذا الاختيار خلال اجتماعهم يوم الخميس في القاهرة؟.

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية قال إن أبو الغيط دبلوماسي ذو ثقل وخبرة كبيرة وحظي بتوافق عربي كبير ولديه رؤية شاملة لكافة القضايا العربية وإلمام واسع بها وهو ما يؤهله لاستكمال مسيرة الجامعة نحو تحقيق التضامن العربي المنشود وحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الكبيرة القائمة.

وذكر أن المشاورات التي أجرتها مصر للحصول على دعم الدول العربية لأبو الغيط كشفت عن تأييد قوى وعريض له وهو ما ظهر جليا يوم الخميس وانتهى باختياره أمينا عاما للجامعة.

السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أوضح أن أبو الغيط معروف بمواقفه القوية وثوابته ومبادئه التي تصب في مصلحة الأمة العربية وجرأته في طرح أفكاره وقناعاته والدفاع عنها باستماتة، إضافة إلى أنه معروف بموقفه الواضح تجاه أعداء الأمة العربية والساعين لتمزيقها والطامعين في ثرواتها، ولذلك كان اختياره ضروريا لمواجهة تبعات تلك المرحلة التي تعيشها الأمة وتتزايد حولها التهديدات من كل النواحي.

وقال إن أبو الغيط له رؤية شاملة ومستنيرة تجاه تحقيق التضامن العربي ومواجهة أطماع إيران في الخليج وتدخلاتها في الشأن العربي وسعيها لجر المنطقة لحرب سنية شيعية وله مواقف قوية تجاه التدخلات الغربية في شؤون الدول العربية منذ أن كان مندوبا لمصر في الأمم المتحدة ، إلى جانب إلمامه بكافة قضايا الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، مضيفا أن الوضع العربي يتطلب رجلا يتمتع بدبلوماسية قوية ومرنة تستطيع مواجهة ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن والعراق ولبنان وغيرها من القضايا التي تستنزف الأمة العربية.

وأضاف أن اختيار مصر لأبو الغيط يرجع أيضا للإجماع العربي عليه باستثناء صوتين، وهو ما لمسته مصر عقب طرح اسمه كمرشح توافقي لخلافة العربي، مشيرا إلى أنه واثق من نجاح أبو الغيط في النهوض بالجامعة العربية وإصلاحها ودفع القضايا العربية الى منطقة الوصول لحلول جذرية لها وزيادة الاتفاق العربي وتقليل حدة الخلافات والانشقاقات التي تستهلك من طاقة العرب وتضعف من شوكتهم في ظل وضع عالمي صعب ومعقد.