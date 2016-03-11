مصر.. الهارب حسين سالم يتنازل عن 87 % من ثروته

كشف مصدر قضائي، يوم الخميس، أن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، قرر التنازل عن نسبة 78% من ثروته، وهو ما تقدر بـ 5 مليارات و700 مليون جنيه من الأصول الخاصة بممتلكاته وشركاته، وأنه تقدّم لجهاز الكسب غير المشروع بكافة الأوراق والمستندات التي تفيد تنازله عن النسبة من إجمالي ثروته.



وأشار المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه جار الآن حصر ممتلكات سالم في الداخل والخارج، وسوف يتم التصالح معه وتسوية كافة القضايا، بحسب صحيفة "المصري اليوم".



وقال الدكتور محمود كبيش، محامي سالم، إنه تقدم بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بشركات موكله، وجار الانتهاء من التصالح مع الجهاز، مضيفًا أن سالم تنازل عن جزء كبير من ممتلكاته لمصر "بالرغم من عدم ثبوت أي اتهام ضده حتى الآن".

وأشار كبيش إلى أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل شهدت حصول موكله على حكم بالبراءة.