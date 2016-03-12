السجن 3 سنوات لمصري بتهمة "سب سيدات الصعيد"

أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن 3 سنوات السبت على المصري تيمور السبكي بتهم من بينها "سب وقذف سيدات صعيد مصر"، بسبب قوله إن عددا كبيرا منهن يقمن علاقات غير شرعية، بحسب مصدر قضائي.

وجاءت تصريحات السبكي الذي يدير صفحة على فيسبوك بعنوان "يوميات زوج مطحون" أثناء ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية في ديسمبر ما أثار غضبا شعبيا.

ودانته محكمة الجنح بتهم "نشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر". وأدى الغضب الشعبي إلى إلغاء البرنامج التلفزيوني الذي ظهر فيه السبكي على قناة "سي بي سي" التلفزيونية الخاصة.

وقال أثناء المقابلة إن العديد من النساء يخن أزوجهن وإن نحو 30% من نساء مصر "مستعدات للانحراف"، محددا مدنا في جنوب مصر هي "أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

ونفى السبكي تلك التهم، وقال إنه أسيء فهمها. وقال على صفحته على فيسبوك إنه لم يقصد إهانة أحد بل كان يتحدث بشكل عام.