حملات أمنية مكثفة لملاحقة عناصر داعش سيناء

قامت قوات الأمن المصرية بعمليات تمشيط للمناطق الواقعة جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وألقت القبض على عدد من المشتبه في تورطهم في الأحداث التي شهدتها سيناء في الفترة الأخيرة.

وتمكنت القوات من إبطال مفعول عبوة ناسفة على الطريق الدولي غرب كمين قرية الميدان قبل انفجارها.

وأكد مصدر أمني أن عناصر إرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة على الطريق الدولي، لتفجيرها في المدرعات التي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة، وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات بمنطقة جنوب العريش، وشوهد الدخان يتصاعد في سماء المنطقة، إثر عمليات قصف مدفعية معاقل تنظيم بيت المقدس، كما تم ضبط 29 هارباً.