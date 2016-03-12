مصر.. الحبس المشدد 15 عاما لمتهم بـ"خلية الظواهري"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة المتهم "سلامة جمعة سليم سلامة" بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت ببراءة كل من "عبدالرحمن زوام، وعبدالرحمن إبراهيم أحمد آدم"، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الظواهري".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية، بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.