مصر.. مقتل ضابط بعبوة ناسفة في شمال سيناء

لقى ضابط مصري برتبة ملازم أول مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة مساء الجمعة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر إن الضابط محمد جمال (27 عاما) كان ضمن قوة أمنية مترجلة تقوم بعمل تمشيط في منطقة جنوب الشيخ زويد لمداهمة معاقل جماعة أنصار بيت المقدس حيث انفجرت عبوة ناسفة تم زرعها في طريق القوات مما أسفر عن وفاته.

كما تم تفجير عبوتين ناسفتين في المنطقة دون وقوع إصابات.

وإلى ذلك، أسفرت عمليات قصف جوي جنوب الشيخ زويد عن مقتل 12 من جماعة أنصار بيت المقدس مساء الجمعة، واستهدف القصف أهدافا متحركة ومعاقل تابعة للجماعة.

ونفذت طائرات الأباتشي قصف عدة بؤر إرهابية ومخزن متفجرات و3 سيارات و7 دراجات نارية، وسُمع دوي الانفجارات في مدينتي رفح والشيخ زويد.

وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل 12 على الأقل وإصابة عدد آخر من انصار التنظيم.