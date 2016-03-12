مصر.. منع توفيق عكاشة من السفر بسبب تزوير الدكتوراه

قرر النائب العام المصري، نبيل صادق، إدراج اسم الإعلامي توفيق عكاشة على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب التحقيق في البلاغ المقدم ضده لتزويره رسالته للدكتوراه.

وقال طارق محمود المحامي ومقدم البلاغ لـ"العربية.نت" إن القرار الصادر من النائب العام بإدراج اسم "توفيق عكاشة" بقوائم الممنوعين من السفر جاء بناء على البلاغ رقم 2822 لسنة 2016، والذي تقدم به ضد عكاشة حول تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

وأكد أن عكاشة ادعى الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة تبين بعد ذلك أنها وهمية، وليس لها أي وجود داخل الولايات المتحدة الأميركية أو خارجها، مضيفا أن التحقيقات الأولية في البلاغ أثبتت عدم صحة الشهادة المقدمة من عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح والمقدمة منه أيضا لمجلس النواب لاستصدار كارنيه العضوية قبل إسقاط عضويته.

وقال محمود إن المؤهل الحقيقي المقدم من عكاشة والثابت صحته هو بكالوريوس خدمة اجتماعية وبتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزوير عكاشة لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لأنها تختلف عن طبيعة وتخصص المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

وأكد أن النيابة العامة ستنتهي من التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لإحالة توفيق عكاشة إلى محكمة الجنايات.