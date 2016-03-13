حماس تزور القاهرة عقب اتهامها باغتيال النائب العام

أفادت مصادر "العربية" أن وفدا من حركة حماس غادر قطاع غزة عبر معبر رفح ، يوم السبت، للقاء مسؤولين مصريين في القاهرة، وذلك بهدف حل الأزمة بين الجانبين، خاصة بعد توجيه القاهرة اتهامات علنية مباشرة ضد حماس بالمشاركة في جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية في قطاع غزة.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، إن زيارة الوفد يأمل منها فتح صفحة جديدة بين الجانبين.

ويضم وفد حماس 12 قياديا، بينهم خليل الحية، ومحمود الزهار الذي يرأس الوفد، وعماد العلمي ونزار عوض الله في القاهرة. وسيلتقي الوفد مسؤولين مصريين/ بينهم مدير المخابرات الذي يبدو أنه رتب للزيارة.

وتأتي الزيارة، التي تستمر أياما، بعد توتر منذ ثلاثة أعوام عقب إطاحة الرئيس السابق المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي، وبلغ التوتر ذروته أخيرا على خلفية اتهامات كانت وجهتها مصر قبل نحو أسبوع إلى الحركة بتواطئها في اغتيال النائب العام المصري السابق بركات في يونيو الماضي، الأمر الذي نفته حماس.

في هذا الصدد، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اتصالات جرت بين قيادة حماس ومسؤولين في القاهرة تركزت على تجاوز الأزمة.

ومن المرتقب أن يناقش الطرفان ملفات عدة، بينها إغلاق معبر رفح الذي فتح بصفة استثنائية لمرور وفد حماس.

وتقول مصادر في غزة إن الزيارة كانت مقررة قبل الاتهامات الصادرة عن الداخلية المصرية لحماس في قضية اغتيال بركات، وهي الزيارة الأولى للزهار والحية إلى مصر منذ حرب 2014 بين حماس وإسرائيل.