مصر.. براءة ضابط من هتك عرض فنانة وإحالتها للمحاكمة

كشف محمد منير، محامي ضابط الشرطة إيهاب بحر، المتهم بالاعتداء على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها، أن تقرير الطب الشرعي كشف عدم تعرض الفنانة لهتك العرض أو التحرش الجنسي بها.

وقال في حديث مع "العربية.نت" إن التقرير أثبت عدم وجود أي كدمات بأماكن حساسة كما ادعت الفنانة، وعدم الاعتداء عليها أو لمس أجزاء حساسة من جسدها، أو تعرضها للتعذيب الجسدي، مضيفاً أنه سيتقدم ببلاغ ضدها بتهمة البلاغ الكاذب والتزوير وإزعاج السلطات، كما سيقوم بالادعاء المدني ضدها.

وقال إن الفنانة تمت إحالتها لمحاكمة عاجلة بعد غد الثلاثاء في محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين وهم الضابط وأفراد الكمين خلال تأدية عملهم.

وأشار المحامي إلى أنه سيتم مقاضاة الطبيب الذي ساعد الفنانة على تزوير التقرير الطبي المقدم منها، وذكر فيه أن الإصابات التي لحقت بالفنانة عبارة عن كدمات بذراعها وسحجات وخدوش في جسدها، إضافة إلى تجمع دموي بإحدى ذراعيها ووجود سجحات بأماكن حساسة لها، وهو ما كذبه تقرير الطب الشرعي.

وأضاف أن الفنانة اتهمت الضابط بوصفه لها بـ"العاهرة"، وهو ما لم يحدث بشهادة الشهود، وهن سجينات الحجز، حيث استمعت نيابة الهرم إلى أقوال 4 منهن، للوقوف على حقيقة الاتهامات ونفين تعرض الفنانة لمضايقات أو دخول أحد عليها من الضباط للحجز، أو وصفها بالوصف السابق ذكره.

وكانت الفنانة قد تعرضت للتوقيف من السلطات المصرية بسبب اعتدائها على ضابط شرطة في كمين بمنطقة الهرم جنوب القاهرة.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، إن الفنانة وأثناء مرورها بكمين أمني بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام رفضت التوقف وتخطت الكمين مسرعة، واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد الضباط أرضاً.

وقال إن القوات تمكنت من إيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة مريهان حسين محمد بسيوني " فنانة " وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، وأثناء ضبطها قامت بالتعدي على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة عدد 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.