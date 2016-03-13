6 أشهر سجناً لصاحب مركب سياحي "أزعج الدلافين"

قررت محكمة جنح الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الساحلية في مصر، الحبس ستة أشهر، وغرامة 5 آلاف جنيه لصاحب مركب سياحي بتهمة إزعاج الدلافين.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد الاطلاع على اتهامات النيابة وتقرير محميات البحر الأحمر، والتي أكدت تورط صاحب المركب في إزعاج الدلافين وارتكاب انتهاكات تهدد حياتها وتسبب لها الإزعاج، وهو ما يضطرها لهجرة المناطق التي تتواجد بها مع صغارها.

فيما قال عمرو علي رئيس جمعية "هيبكا" للمحافظة على البيئة، لـ"العربية.نت"، إن القانون الخاص بالبيئة ينص في المادة 28 على معاقبة كل من يؤذي الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، أو يسبب إزعاجا لها ما يؤدي لهجرتها أو إخراجها أو وفاتها، ويحظر القانون القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو صيد أو قتل أو إزعاج الحياه البحرية أو البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.

وأضاف أن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله شكل لجانا من الجهات المختصة بالمحافظة لمراقبة الحياة البحرية والبيئية وضبط المخالفين.

وأكد أنه خلال شهر أكتوبر الماضي وأثناء مرور دورية مشتركة لمحميات البحر الأحمر تم ضبط المركب السياحي وهو يقوم بتهديد الحياة البيئية والبحرية في منطقة شعب الفانوس بالغردقة، وهي منطقة دلافين، وتم تحرير مخالفة لصاحب المركب وأحالته النيابة للمحكمة التي قضت بحكمها السابق.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد قررت قبل 3أعوام وقف الزيارات السياحية إلى منطقتي شعاب الفانوس والعرق، وهما من المناطق الشهيرة بالغوص لمدة شهر، وذلك لوجود الدلافين بها بعد أن تكررت الشكاوى من الأضرار البيئية بهما، ما أدى لهروب الدلافين بسبب تزاحم المراكب السياحية على المنطقتين.