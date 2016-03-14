المدعي العام الإيطالي بمصر للاطلاع على ملف ريجيني

وصل إلى القاهرة، اليوم الاثنين، المدعي العام الإيطالي، جوسيبي بيناتوني، للاطلاع على التحقيق الجاري في مقتل الطالب جوليو ريجيني الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب قرب القاهرة.

وقالت مصادر قضائية إن بيناتوني، الذي يرأس وفدا من الادعاء الإيطالي، سيجتمع مع النائب العام المصري نبيل أحمد صادق ومسؤولين مصريين آخرين.

وكان المدعي العام الإيطالي قد اجتمع في روما مع السفير المصري عمرو حلمي، وقَبِل دعوة للاجتماع في القاهرة مع محققين مصريين في الحادث.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبريدج (28 عاما) في 25 يناير الماضي، وعثر على جثته على طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية بعد ذلك بأيام.

وقالت مصادر قضائية إن المدعين الإيطاليين يشتبهون بأن أجهزة أمنية مصرية قتلت ريجيني ظنا منها أنه جاسوس.

ونفت مصر مرارا الاتهام، ولمحت إلى احتمال ضلوع مجرمين أو إرهابيين في مقتله.

وأرسلت إيطاليا إلى مصر فريقا من سبعة أشخاص للتحقيق، لكنهم بعد أكثر من شهر لم يحصلوا على الأدلة التي يقولون إنهم بحاجة إليها لإجراء التحقيق بشكل ملائم.