مصر تكشف المتورط بتشويه غيتار المغني براين أدامز

نفت مصر مسؤوليتها عن واقعة تشويه غيتار المطرب العالمي الكندي الجنسية براين أدامز وأكدت أن الشركة الناقلة للغيتار هي المتسببة في ذلك.

وقال اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي عدم مسؤولية أمن المطار أو الجمارك عن واقعة الختم على غيتار المطرب العالمي براين آدامز أثناء مغادرته إلى بلاده عبر مطار القاهرة الدولي.

ونفى مجاهد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء ما تردد عن قيام الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، أو رجال الجمارك، بختم الغيتار، مؤكدا أن كل تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة. وأضاف أن الشركة الناقلة هي المسؤولة عن الغيتار بشكل أساسي، مشيرا إلى أن تلك الشركة هي الوحيدة التي تعاملت مع الغيتار، بينما الأجهزة الأمنية بالمطار لم تتعامل معه على الإطلاق.

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية لـ"العربية.نت" أن رجال الجمارك لديهم الخبرات الكاملة للتعامل مع مثل تلك المواقف والمحافظة على المقتنيات التاريخية للمتعاملين معها عبر المطارات والمنافذ ولا يمكن أن يتورطوا في واقعة مثل هذه نافيا ما ذكره المطرب العالمي من أن رجال الجمارك وراء الكتابة على الغيتار الخاص به باللون الأخضر.

وكان مغني الروك الكندي الشهير براين أدامز قد قال إن أحد موظفي الجمارك في مطار القاهرة خط بعض العبارات على غيتاره الثمين مضيفا أنه لم يتلق أي اعتذار من جانب الجمارك على تشويه آلته الموسيقية.

ووصل براين إلى مصر بداية الشهر الحالي حيث قدم حفلاً في منطقة أهرامات الجيزة على مسرح "الصوت والضوء" وزار بعدها عددا من الأماكن السياحية.

