مصر.. نائب عام روما يطلع على سير تحقيقات مقتل ريجيني

أصدر المكتب الفني للنائب العام بيانا صحافيا، قال فيه إن المستشار نبيل صادق النائب العام، استقبل الدكتور جوزيني بيناتوني، نائب عام روما، والدكتور سيرجيو كولايوكو، مساعد النائب العام، اللذين حضرا للقاهرة تلبية لدعوة النائب العام المصري، حيث تناولا في اجتماعهما مناقشة قضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، والوقوف على آخر ما توصلت إليه التحقيقات حتى اليوم.

وأوضح البيان أن المباحثات بين الجانبين دارت في جو من الود والتفاهم والمهنية، واتفق الطرفان على الاستمرار في تطوير التعاون المباشر المشترك بينهم للوقوف على حقائق القضية التي يجري التحقيق فيها بأقصى جهد.

وأوضح النائب العام المصري لنظيره الإيطالي أن التحقيقات في تلك القضية تجري تحت إشرافه المباشر منذ بدايتها، وقد عرض الجانب الإيطالي تقديم المساعدة للجانب المصري وإمداده بكافة ما يتوافر لديه من معلومات، وهو ما لاقى تقديرا كبيرا من الجانب المصري، واتفق الطرفان على عقد لقاء بين الشرطة المصرية ومحققي الشرطة الإيطالية في القريب العاجل.