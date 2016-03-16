الإفراج عن 15 مصرياً محتجزين في ليبيا

صرّح السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة، أنه سيتم اليوم الأربعاء الإفراج عن المصريين الـ15 المحتجزين بليبيا، وذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية لقضيتهم.

وفي هذا الإطار، أكد النقيب أنه تم الإفراج بالفعل أمس الثلاثاء عن المواطن مجدي عبدالرحمن، أحد المصريين المحتجزين الـ15 من قبل السلطات الليبية المعنية بأمور الهجرة غير الشرعية، وفقاً لما أفاد به السفير محمد أبو بكر سفير مصر بطرابلس، عقب تواصله مع المواطن هاتفياً، مشيراً إلى أنه جار الإفراج عن باقي المحتجزين اليوم بعد التثبت من هويتهم.

وجدّد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مناشدته للمواطنين بعدم التوجه إلى مناطق الصراعات، مؤكداً ضرورة التزام المواطنين باحترام قرار حظر السفر إلى ليبيا حفاظا على سلامتهم وأمنهم.