جامعة الأزهر تفصل المتورطين في اغتيال النائب العام

قرر مجلس جامعة الأزهر في مصر، في اجتماعه صباح الأربعاء ، فصل الطلاب المتورطين في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، فصلاً نهائيًا من الجامعة، بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وكان رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم الهدهد، قام يوم 7 مارس بتحويل الطلاب المتورطين في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات؛ إلى الشئون القانونية للتحقيق لتطبيق المادة 74 وتوقيع أقصى عقوبة.

والطلاب المتورطون في هذه القضية هم: محمود الأحمدي عبدالرحمن بالفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة قسم عبري، ومحمد أحمد السيد إبراهيم بالفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة والطالب أبو القاسم أحمد علي منصور بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة، أما الطالب الرابع الذي ذكره بيان وزارة الداخلية المتورط في القضية فقد تخرج عام 2015.

وأكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن القرار جاء بعد إجراء التحقيقات القانونية اللازمة كما تنص المادة 74 من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من جامعة الأزهر وإعلام الجامعات المصرية بذلك، في حق الطلاب المذكورين.

وأوضح البيان أن التحقيقات جرت مع الطلاب المذكورين بعد توجيه الاتهامات لهم بتورطهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات وقيامهم بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية المحظورة وكذلك القيام بأعمال إرهابية داخل وخارج البلاد.