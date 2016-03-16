مصرع المتهم بقتل ضباط شبرا الخيمة على يد قوات الأمن

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية المتهم محمد وحيد سيد موسى الشهير بـ"كوريا"، المتهم الأول في واقعة قتل ضباط شرطة قسم شرطة شبرا الخيمة عقب تبادل إطلاق نار استمر 3 ساعات.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إنه تم تحديد وضبط المتهم الرئيسي في واقعة مقتل الرائد مصطفى لطفي محمد عبدالكريم "رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة" وإصابة كل من النقيب أحمد محمد عبدالعليم، والرقيب وائل أحمد زكي أحمد "من قوة مباحث القسم" حيث توصلت التحريات إلى تحديد محل اختباء المتهم الرئيسي في ارتكاب الواقعة ويدعى محمد وحيد موسى الغريب وشهرته كوريا مواليد 1983 عاطل ومقيم بالقليوبية بالزراعات بدائرة مركز شرطة قليوب للهرب من الملاحقات الأمنية.

وقال إنه عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزي تم استهداف المتهم بمحل اختبائه وحال وصول القوات واستشعاره بقدومهم قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، مما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية ومصرعه .

وكانت قوات الأمن بالقليوبية قد تمكنت قبل أيام من تصفية محمد جودة محمد علام "31 سنة"، وشهرته "محمد مشاكل"، شقيق زوجة كوريا، لتورطه أيضا في واقعة قتل رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة.