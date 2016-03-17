بالفيديو.. تصريحات كوميدية لمحافظ السويس تثير جدلا بمصر

اللواء أحمد حلمي الهياتمي، محافظ السويس الذي صدر قرار بتعيينه محافظا للإقليم في حركة المحافظين الأخيرة بأكتوبر الماضي، أثار الجدل كثيرا بسبب تصريحات له اعتبرها البعض كوميدية، واعتبرها البعض الآخر ساخرة، لكن المحافظ أكد أنها حقيقية ولا تقبل أي جدال أو سخرية.

محافظ السويس قال في إحدى هذه التصريحات إن لديه مقترحا ببيع وتصدير الكلاب للخارج لتوفير العملة الصعبة، مطالبا المسؤولين في إدارة الطب البيطري بالمحافظة على تنفيذ المشروع والاستفادة من العائد المادي الذي سيعود عليهم. وأضاف أن 90% من كلاب محافظة السويس تم جمعها في مناطق صحراوية لتجهيزها للتصدير في الخارج، رافضا إعدام الكلاب، ومطالبا بتجهيزها للتصدير لندرتها وعدم وجود سلالات مثلها في العالم.

التصريح الثاني الذي أثار الجدل والضحك هو تصريحه أن الرياح الشمالية الغربية التي تهب في مصر تمنع إسرائيل من ضربها بالصواريخ. وأضاف أن مصر تتميز بأفضل موقع على مستوى العالم، حيث يحيط بها البحر المتوسط والبحر الأحمر، معتبراً أن الجليد الذي يسيل حاليا في القطب الشمالي ألقى بالرعب عند الدول الأوروبية الواقعة على المحيط "لكن البحر المتوسط لديه حنان وهدوء ولن يضر مصر". وأضاف أن الرياح التي تهب على مصر شمالية غربية، ولو فكرت إسرائيل في قصف مصر بصواريخ نووية فسترتد إليها بسبب اتجاه الرياح.

محافظ السويس قال في تصريح آخر إن "مصر علمت العالم كيف يدير العالم"، وإن "الشكل الهرمي للهرم المصري ليس من فراغ، ولكن يجب أن نتعلم منه الكثير في العمل حتى ننجح"، و"عندما تكون لنا قاعدة عمل مثل الأهرامات لن يستطيع أحد أن يهز الهرم، أو ما نقوم به من عمل".

كما قام الهياتمي بترديد كلمات أكد أنها آية قرآنية، وتبين أنها ليست كذلك، مما عرضه لسخرية ونقد المواطنين الذين شاركوه افتتاح جدارية السويس الجديدة.

كما أشاد بالمرأة المصرية خلال احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لأنها "اخترعت المسعقة والبيض بالحمص"، وتتحدى دائما الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها.

وعلّق الإعلامي وابن السويس، سيد نون، على هذه الأقوال، مؤكداً لـ"العربية.نت" أن "تصريحات محافظ السويس أدت إلى ضعف الجهاز التنفيذي للمحافظة بسبب عدم تعامل المسؤولين مع تصريحات وتعليمات المحافظ بجدية، وهو ما انعكس على الخدمات التي تقدم للمواطنين بالسويس، فعلى الرغم من المشاكل العمالية والطرق والتلوث والبطالة التي تضرب المحافظة تفرغ المحافظ لهذه التصريحات الكوميدية المتكررة".

وأضاف أنه "على الرغم من قيام أجهزة أمنية بالتأكيد على المحافظ بضرورة وقف هذه التصريحات، ولكن المحافظ أصر على مواصلتها وعدم الالتفات إلى النصائح التي تقدم له".

يذكر أن محافظ السويس شغل عدة مناصب قيادية في القوات المسلحة، حيث كان قائدا لـ"الفرقة 16" في الجيش الثاني الميداني، ثم نائبا لمدير كلية ضباط الاحتياط، وتولى منصب محافظ مطروح قبل تعيينه محافظا للسويس.

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