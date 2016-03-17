قتلى وجرحى بهجوم إرهابي على معسكر أمني في رفح

لقي 3 جنود مصريين مصرعهم، وأصيب 10 آخرون في قصف بقذيفة هاون على معسكر أمني برفح شمال سيناء.

وذكرت مصادر قبلية بشمال المدينة أن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفة هاون على معسكر الساحة الشعبية في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 3 مجندين، وإصابة 10 آخرين على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن القذيفة سقطت على مخزن ذخيرة في المعسكر.

وسارعت القوات الأمنية بتطويق موقع الحادث وتمشيط المنطقة للبحث عن الجناة.

وكان ضابط جيش قد لقي مصرعه، أمس الأربعاء، وأصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة واشتباكات مع عناصر مسلحة في إحدى قرى مدينة رفح شمال سيناء.

وتبين أن الضابط القتيل هو شريف محمد عمر، نجل المدرب المصري لكرة القدم محمد عمر، ونجل شقيقة شوقي غريب مدرب منتحب مصر سابقا، والمدير الفني الحالي لفريق الإنتاج الحربي.