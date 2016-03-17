مصر تحيل تقرير روسيا بحادث "طائرة سيناء" للنائب العام

أعلن الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق في حادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في 31 أكتوبر الماضي، أن اللجنة تلقت تقريرا رسميا صادراً عن مكتب التحقيقات الروسية في الحادث، وبعد دراسته قررت اللجنة رفعه للنائب العام، وذلك استكمالاً للإجراءات القانونية نظراً لما انطوى عليه التقرير من إثارة للشبهة الجنائية في الحادث.

وقال المقدم، في بيان صحافي اليوم الخميس، إنه منذ صدور التقرير الأول للحادث في 13 ديسمبر الماضي قامت اللجنة بإنجاز الكثير من العمل لاستكمال مراحل التحقيق المختلفة، فقد تم القيام بنقل الحطام بطريقة منظمة بحيث يسهل عملية تجميعها أو فحص أي جزء بعينه حسب متطلبات التحقيق فيما بعد.

وأضاف أنه تمت عملية نقل جميع أجزاء الطائرة مع الحفاظ على جميع الأدلة، وتم إنزال الحطام بمكان مؤمن بمطار القاهرة، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة القيام بعملية اصطفاف لأجزاء الطائرة بترتيبها الطبيعي، ثم الاستعانة بخبراء المعادن المتخصصين لتحديد نوع التفكك الذي حدث لجسم الطائرة قبل سقوطها.

وأضاف المقدم أنه تم رفع الأجزاء الكبرى من الحطام بحضور ممثلي النيابة العامة والأدلة الجنائية المصرية، وكذلك ممثلي التحقيقات والأدلة الجنائية الروسية.

وقال إن اللجنة ما زالت مستمرة في دراسة الحالة الفنية والإصلاحات التفصيلية التي تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها منذ تاريخ إنتاجها وحتى وقوع الحادث، وذلك من خلال الوثائق والسجلات الفنية الخاصة بالطائرة التي ورد إلى اللجنة بعضها، وفي انتظار بعض الوثائق الإضافية، ويتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد، حيث إن الطائرة تم إنتاجها في شهر مايو عام 1997، أي منذ حوالي 19 عاما.