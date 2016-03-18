مصر: نحن مع وحدة سوريا وأراضيها

أعلنت مصر أنها مع وحدة سوريا وأراضيها.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ردا إعلان الأكراد في سوريا عن تطلعهم لإنشاء نظام فيدرالي يضمن نوعا من الاستقلالية لمناطقهم، إن موقف مصر داعم دائماً لاستقلالية ووحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن أي ترتيبات أخرى دون ذلك من المفترض أن تتناولها المحادثات السورية - السورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن مصر أكدت منذ بداية المفاوضات الجارية ضرورة مشاركة الأكراد في المفاوضات باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وحذرت من مخاطر استبعادهم، مناشداً جميع الأطراف داخل وخارج سوريا إعلاء مصلحة سوريا فوق أي اعتبار.

وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية بالتوقف عن التدخل في الشأن السوري، وفرض الإملاءات بشكل يؤدي إلى تفتت الدولة السورية ومعاناة الشعب السوري لسنوات طويلة قادمة.