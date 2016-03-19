مصر تخلي سبيل 23 من مؤيدي الإخوان بينهم قياديان

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أخلت، اليوم السبت، سبيل 23 من مؤيدي جماعة الإخوان المحظورة، بينهم مجدي أحمد حسين ومجدي قرقر العضوان القياديان في حزب "إسلامي" متحالف مع الجماعة.

وأضاف مصدر قضائي أن المحكمة أخلت سبيلهم لاستنفادهم مدة الحبس الاحتياطي في قضيتين تتصل إحداهما بتحالف تشكل لدعم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.

وأكد أن المحكمة أخلت سبيلهم طبقا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية تشترط ألا يغادروا منازلهم دون إذن الشرطة، وأن يخضعوا لمراقبة أقسامها، وأن يعرضوا على محكمة الجنايات كل 45 يوما لتنظر في استمرار إخلاء سبيلهم أو إعادة احتجازهم.