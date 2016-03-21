إفتاء مصر ترجمت أكثر من 1000 فتوى للغات أجنبية

ترجمت دار الإفتاء المصرية أكثر من ألف فتوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، نسبة كبيرة منها مُتعلقة بتفنيد مزاعم جماعات متشددة وما تسوقه من مفاهيم وتصدره من فتاوى مغلوطة.

وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام إن (دار الإفتاء) استشعرت خطر فتاوى الإرهاب ونفذت حزمة من الإجراءات لمواجهة الآلة الدعائية للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش.

وأكد علام على ضرورة مكافحة انتشار الأفكار المنحرفة عن تعاليم الإسلام وسط بعض الشباب المسلم.

يأتي هذا في وقت، تواصل فيه دار الإفتاء المصرية عملها بتوزيع الموسوعة الرقمية للفتاوى باللغات المُتعددة على أكثر من 12 ألف جامعة ومكتبة مركزية في أنحاء العالم.

من جهته اعتمد الاتحاد الأوروبي على "الإفتاء المصرية" مؤخرا، مرجعية للفتاوى والقضايا الإسلامية.

وذكرت دار الافتاء أيضا أنها ستعمل على إمداد البرلمان الأوروبي بالفتوى المترجمة والتي تراعي الوضعية الخاصة لمسلمي أوروبا وقوانينها.

وقالت إن هذه الفتاوى المترجمة أعدت رداعلى استفسارات أوروبية المصدر في الأساس.

كما بحثت دار الافتاء مع البرلمان الأوروبي إمكانية تدريب وإعداد عدد من الأئمة الأوربيين فى مجال التصدي للفتاوى المتشددة.