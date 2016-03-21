"داعش سيناء" ينشر صوراً لهجوم كمين الصفا

في تحد جديد لقوات الأمن المصرية، نشر تنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع داعش الصيف الماضي، صوراً لهجوم عدد من عناصره على كمين "الصفا" جنوب مدينة العريش، بشمال سيناء مساء أمس الأول، والذي أسفر عن مقتل 18من قوات الأمن بينهم ضابطان.

وظهر بالصور قيام عناصر بيت المقدس، بالملابس السوداء على عربة دفع رباعي، يقومون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الكمين، وأيضاً توضح الصور ما وصفه التنظيم بالغنائم التي حصل عليها بعد الهجوم على الكمين، من أسلحة قوات الأمن و أيضاً بعض البطاقات التعريفية للضباط و الجنود.

ويذكر أن هجوماً إرهابياً قامت به مجموعة من عناصر تنظيم بيت المقدس مساء أمس الأول، على كمين الصفا بمدينة العريش، حيث أكد شهود العيان بالمنطقة، أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة وتبعه سقوط قذيفة صاروخية على الكمين، بعدها قام عناصر التنظيم بالهجوم على الكمين.

ومن جانبه عقد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية صباح اليوم الاثنين، لمناقشة أطر تعزيز الإجراءات الأمنية بشمال سيناء. واستعرض وزير الداخلية ظروف وملابسات الحادث مع القيادات، والنتائج المستخلصة منه، والتي تضمن عدم تكرار وقوعه مرة أخرى.

وطالب برفع معدلات الأداء بصورة مستمرة، و توعد الوزير منفذي الحادث، وأكد أن الوزارة ستتخذ العديد من التدابير والإجراءات والدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي لشمال سيناء، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع القوات المسلحة، وبما يضمن فرض سيطرة أمنية محكمة على جميع أرجائها، ووجه في الوقت ذاته بتكثيف الحملات بشكل مستمر لاستهداف العناصر الإرهابية والخطرة.