تعديل وزاري بمصر.. الحكومة تنفي ونواب يؤكدون

رغم نفي السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إجراء أي تعديل وزاري جديد أكدت مصادر حكومية وبرلمانيون أنه سيتم إجراء تعديل وزاري محدود خلال أيام.

وقالت المصادر إن التعديل الوزاري سيشمل ما لا يقل عن 9 وزارات خدمية هي الاستثمار والمالية والتعليم والتنمية المحلية والصحة والبيئة والآثار والنقل والري، إضافة لوزارة العدل التي أقيل وزيرها المستشار أحمد الزند قبل أسبوع.

نعمت قمر البرلمانية عن محافظة الغربية والتي شاركت في اجتماع لرئيس الوزراء مع نواب الغربية أخيرا قالت لـ "العربية.نت" إن رئيس الوزراء أكد وجود تعديل وزاري محدود خلال أيام وقبل عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان يوم 27 مارس مضيفة أنه لم يكشف تفاصيل عن ذلك لكنه قال إن التعديل سيتم.

المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قال أيضا إن رئيس الوزراء أوضح خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب أن هناك تعديلا وزاريا محدودا، لكنه لم يحدد الموعد.

مصادر حكومية كشفت لـ "العربية.نت" أن رئيس الوزراء استقبل عددا من المرشحين للحقائب الوزارية في سرية تامة ومكان غير مجلس الوزراء هرباً من ملاحقات وسائل الإعلام والصحافيين، مؤكدة أن الأسماء التي التقاها على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في تخصصاتها.

وقالت إن رئيس الوزراء يدرس دمج بعض الوزارات، مثل المالية والتخطيط ومرشح لها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الحالي والطيران والسياحة، ومرشح لها وزير الطيران الحالي حسام كمال، كما ستتم عودة وزارة التنمية الإدارية، مضيفة أن رئيس الوزراء يدرس إعادة وزارة الإعلام تحت مسمى وزارة دولة ومرشح لها بقوة اللواء دكتور سمير فرج رئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري بينما سيظل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، كما هم في مناصبهم دون تغيير.

مصادر أخرى ذكرت لوسائل إعلام مصرية أن إسماعيل التقى كل من المهندس طارق قطب الذي يعمل بمنظمة إيفاد والمرشح لوزارة الري وداليا خورشيد، المرشحة لمنصب وزير الاستثمار، كما التقى سيدة مرشحة لتولى حقيبة البيئة.